5G: Ferigo (Inwit), occasione per migliorare nostre vite, cultura digitale è un diritto

- Il 5G, tramite il Pnrr, rappresenta un’occasione per trasformare la nostra vita e il nostro Paese. Lo ha detto Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit, intervenendo oggi a Napoli alla prima tappa del TourFor5G organizzato dalla società insieme alla Fondazione Ottimisti e Razionali. “Si tratta di una tecnologia che, consentendo di installare migliaia di sensori, contribuirà a rendere la nostra vita più facile: parliamo di 20 litri d’acqua risparmiati ogni giorno per ognuno di noi, del 40 per cento di tempo perso in meno per muoversi nelle città, di un drastico calo della criminalità e di una sanità più accessibile per i cittadini”, ha spiegato, aggiungendo che il portafoglio di Inwit, dalle infrastrutture (le torri) alle coperture indoor dedicate, abilita le possibilità che arriveranno con il 5G. “Abbiamo un’occasione unica per fare un salto importante, perché la cultura digitale è un diritto”, ha concluso. (Rin)