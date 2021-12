Bielorussia: Lukashenko, nessun bisogno di riconoscimento status presidente da parte dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha affermato che non chiede all'Unione europea il riconoscimento dello status di presidente del Paese, poiché ora è presidente "secondo la Costituzione" e gli basta "essere riconosciuto dal popolo bielorusso". Lukashenko ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un'intervista all'emittente radiotelevisiva turca "Trt", aggiungendo che "né la Bielorussia né la Turchia hanno bisogno che qualcuno li riconosca in altri Paesi". L'Ue non ha riconosciuto l'esito delle ultime elezioni presidenziali in Bielorussia nell'estate del 2020, vinte con ampio margine da Lukashenko, per via di brogli, irregolarità e violazioni dei diritti delle opposizioni emersi nella tornata elettorale. (Rum)