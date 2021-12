Green pass: controlli nelle discoteche di Milano e Monza, quattro sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Compagnia di Duomo, della Compagnia Monforte e della Compagnia Monza hanno effettuato un servizio di controllo sul green pass rafforzato nelle discoteche del territorio. Sono stati ispezionati 11 locali, identificate 249 persone ed elevate quattro sanzioni. Al "Just Cavalli" di Milano sono stati multati il legale rappresentante della discoteca e una cliente di 33 anni che non era in possesso della carta vaccinale rafforzata, mentre nel locale "Papilla" di Monza altre due sanzioni sono toccate al legale rappresentante e a un dipendente di 19 anni che era privo di green pass. (Rem)