Abruzzo: si costituisce in Regione tavolo permanente per lavoratori in somministrazione

- Verrà costituito nelle prossime settimane il primo tavolo permanente in regione Abruzzo, tra parti sociali e istituzioni, avente ad oggetto la situazione occupazionale delle lavoratrici e lavoratori in somministrazione, assunti dalle articolazioni locali delle Agenzie per il lavoro operanti sul territorio nazionale e in missione presso le aziende abruzzesi. E' questo uno dei risultati ottenuti nell'incontro tenutosi presso la regione Abruzzo a Pescara, convocato dall'assessore Quaresimale, avente ad oggetto una prima disamina sulla situazione del sito Sevel di Atessa appartenente al noto gruppo Stellantis all'interno del quale, fino a qualche settimana fa erano in forza circa 800 lavoratori e lavoratrici dipendenti delle Agenzie per il lavoro, la maggior parte dei quali con un contratto a tempo indeterminato. Operaie e operai per lo più alla prima esperienza lavorativa formati e professionalizzati all'interno dello stabilimento, che negli anni hanno contribuito a raggiungere standard produttivi di altissima qualità, oggi subiscono gli effetti delle criticità che investono il mercato dell' automotive legate principalmente all'approvvigionamento delle materie prime e contestuale contrazione dell'occupazione. (segue) (Gru)