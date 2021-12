Recovery: Manfredi, sfida è dotare infrastrutture di capacità trasformativa di territori e società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida del Pnrr non è costruire le infrastrutture, ma fare in modo che abbiano capacità trasformativa dei territori e della società: dobbiamo accoppiare le infrastrutture ad una visione di cambiamento, di cui oggi abbiamo un gran bisogno. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervenendo oggi alla prima tappa del TourFor5G promosso da Inwit e Fondazione Ottimisti e Razionali. “L’agenda urbana che stiamo portando avanti rappresenta la palestra di questa trasformazione, essendo le città metropolitane il luogo dove questa sfida si fa più complessa, a causa della densità della popolazione e della concentrazione delle funzioni: non si tratta solo di pensare a come saranno le città del futuro, ma anche a come saranno in grado di garantire i diritti fondamentali di chi le abita”, ha spiegato, aggiungendo che il digitale è uno strumento abilitante in quest’ottica. “La tecnologia deve essere inclusiva, e dobbiamo mettere in campo politiche pubbliche che sappiano cogliere questa opportunità”, ha concluso, sottolineando la necessità di fare sì che la tecnologia sia “amica delle persone nella soluzione dei problemi quotidiani”. (Rin)