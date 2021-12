Bosnia: esponente serbo Dodik, Costituzione non prevede come centrali alcuni poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione della Bosnia Erzegovina "non stabilisce" che le istituzioni centrali siano responsabili della difesa, del sistema fiscale o della magistratura. Lo ha detto l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano serbo "Politika". "La Costituzione (della Bosnia Erzegovina) non stabilisce che la Bosnia Erzegovina sia responsabile della difesa, del sistema fiscale, della magistratura. Abbiamo registrato tutto e ci siamo messi al lavoro, e l'obiettivo può essere espresso in un messaggio facilmente comprensibile: non vogliamo altra Bosnia Erzegovina che quella prevista dalla Costituzione (sancita dagli Accordi) di Dayton" , ha affermato Dodik. La Repubblica Srpska, ha detto ancora Dodik, approverà delle leggi che confermeranno che l'entità possiede delle proprietà sul suo territorio. Il "ristabilito" Consiglio superiore della magistratura nell'entità, inoltre, secondo l'esponente serbo nominerà presto dei giudici e dei pubblici ministeri della Repubblica Srpska. "I sequestri delle nostre competenze sono eventi del passato che abbiamo 'inghiottito' molto duramente", ha detto Dodik. (segue) (Seb)