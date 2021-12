Bosnia: esponente serbo Dodik, Costituzione non prevede come centrali alcuni poteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo ha poi commentato le minacce di sanzioni e di ritiro di investimenti da parte di Usa e Germania se la Repubblica Srpska dovesse continuare a perseguire una politica separatista rispetto alle istituzioni centrali bosniache. "Forse qualcuno cercherà di prendersi gioco di quello che sto per dire, ma anche la Repubblica Srpska non è priva (della possibilità) di contromisure. Se la Germania impone sanzioni, reagiremo. Non sono cieco per non sapere cosa siano l'America e la Germania. Ma il mio messaggio è: avete esagerato. Avete fatto di tutto per farci odiare la Bosnia Erzegovina e non farcela mai amare", ha detto Dodik aggiungendo che la Repubblica Srpska "ha i suoi amici" che hanno investito finora nell'entità. L'esponente serbo ha poi ribadito la propria contrarietà alla figura dell'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina e alla nomina per tale incarico del tedesco Christian Schmidt alla fine di agosto. Secondo Dodik, il Regno Unito e l'Unione europea "attaccano il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per essere leader autoritari", e poi "mandano Schmidt in Bosnia Erzegovina senza una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". (Seb)