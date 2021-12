Napoli: Manfredi, grande laboratorio nella sfida del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli è un “grande laboratorio” nella sfida del Pnrr. Lo ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, intervenendo oggi alla prima tappa del TourFor5G promosso da Inwit e Fondazione Ottimisti e Razionali. “Se parliamo di città complesse credo sia difficile trovarne una più difficile di Napoli: si tratta di una città dalla densità molto elevata, con divari molto forti tra quartieri e una stratificazione complessa, con periferie al centro della città”, ha spiegato, aggiungendo che la sfida in contesti come quello napoletano è “utilizzare la tecnologia per dare risposte ai bisogni reali delle persone”. (Rin)