Turismo: Fto (Confcommercio), accolto progetto europeo per agenti viaggio e tour operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione turismo organizzato di Confcommercio aderisce al progetto "Eu Sustour" che promuove l'adozione di strumenti e pratiche di sostenibilità tra agenti di viaggio e tour operator. Nell'ambito del progetto - si legge in una nota - almeno 175 imprese europee otterranno supporto tecnico e lavoreranno per la certificazione Travelife e per l'introduzione di strumenti di gestione del carbonio, della plastica e della supply chain. Il programma è sostenuto finanziariamente dal programma Ue Cosme, a sostegno della competitività del settore delle Pmi europee. Il turismo sostenibile non è più un prodotto o un mercato di nicchia. Tutti i tipi di turismo possono e devono essere resi più sostenibili e tutti gli attori della catena del valore del turismo, inclusi agenti di viaggio e tour operator, hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questa trasformazione. In qualità di intermediari tra i turisti e le imprese turistiche, i tour operator e gli agenti di viaggio possono influenzare le scelte dei consumatori, le pratiche dei fornitori e lo sviluppo delle destinazioni. Grazie al progetto "Sustour" verrà offerto un supporto tecnico gratuito ad agenti di viaggio e tour operator che desiderano migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità. Entro la fine dell'anno verrà lanciato un invito a candidarsi per il sostegno alle Pmi per offrire agli agenti di viaggio e agli operatori turistici interessati l'opportunità di lavorare per la certificazione Travelife, che è il principale programma di formazione, gestione e certificazione specificamente progettato per agenti di viaggio e tour operator e supportato a livello globale dall'industria dei viaggi. Il supporto includerà formazione, coaching individuale e di gruppo per implementare le migliori pratiche di sostenibilità e la certificazione Travelife. (segue) (Com)