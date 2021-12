Turismo: Fto (Confcommercio), accolto progetto europeo per agenti viaggio e tour operator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende possono anche richiedere pacchetti di supporto specifici relativi alla gestione del carbonio, della plastica e/o della supply chain. Alla fine del progetto, si prevede appunto che oltre 175 Pmi beneficeranno del più ampio programma di sostegno finanziario diretto implementato nell'ambito di questo progetto. "Incoraggiamo i nostri membri a sfruttare le opportunità fornite da questo progetto e a contribuire passo dopo passo a un turismo più sostenibile - dichiara il presidente di Fto Confcommercio, Franco Gattinoni -. In qualità di attore importante della catena del valore del turismo, abbiamo la responsabilità condivisa di gestire il turismo in modo sostenibile per le generazioni presenti e future", conclude. (Com)