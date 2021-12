Covid: Johnson, registrato primo decesso per variante Omicron nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato registrato il primo decesso dovuto alla variante Omicron del coronavirus nel Regno Unito. A confermarlo è stato il primo ministro britannico Boris Johnson, come riferisce l'emittente "Sky News". Qualche ora fa, il ministro della Salute Sajid Javid ha assicurato che non è stato ancora registrato alcun decesso, nonostante 10 persone fossero ricoverate in ospedale per la variante. Johnson ha invece confermato, durante una visita alla clinica di vaccinazione nel quartiere Paddington a Londra, che "Omicron sta causando ricoveri e, purtroppo, è stato confermato un caso di morte per la variante". Johnson ha quindi sottolineato la necessità di accelerare il programma di richiamo del vaccino che, secondo il governo, prevede di coprire tutti gli adulti entro la fine dell'anno. (Rel)