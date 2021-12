Romania: Commissione Ue, sì ad aiuti da 10,3 milioni di euro per operatori aeroportuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime romeno di 10,3 milioni di euro per sostenere gli operatori aeroportuali nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico prenderà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta agli operatori aeroportuali in Romania con un traffico annuale di passeggeri tra 200 mila e 3 milioni che hanno registrato perdite tra luglio 2020 e dicembre 2021. L'obiettivo del regime è quello di affrontare le esigenze di liquidità dei beneficiari e di aiutarli a continuare le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha constatato che il regime romeno è in linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)