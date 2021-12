Speciale difesa: Cina-Italia, ambasciatore a Pechino Ferrara, guardiamo al 2022 con ottimismo per consolidare risultati raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, guarda con ottimismo al 2022, nella speranza di consolidare i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno e di rafforzare la presenza italiana in Cina. Lo si legge in un comunicato diramato dall'ambasciata al termine della riunione odierna del Sistema Italia in Cina. Presieduta dall'ambasciatore Ferrari, vi hanno preso parte i consoli generali e consoli aggiunti di Shanghai, Canton, Chongqing e Hong Kong, i direttori degli Uffici Ice e quelli dei Istituti italiani di cultura della rete cinese, oltre ai rappresentanti delle diverse amministrazioni italiane presenti a Pechino (Difesa, ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Dogane, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Enit, Sace) e il presidente della Camera di commercio italiana in Cina. In collegamento dall'Italia, è intervenuto inoltre il direttore generale per la Mondializzazione e gli Affari globali della Farnesina, Luca Sabbatucci. (Cip)