Speciale difesa: Taiwan, 13 velivoli cinesi avvistati nella Zona d'identificazione della difesa aerea

- Tredici velivoli cinesi hanno oltrepassato il limite sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan. È quanto annunciato dal ministero della Difesa di Taipei, precisando che la formazione includeva sei caccia J-16 multiruolo modello Shenyang, un aereo da trasporto Y-8, e altri aerei. Si tratta della decima sortita condotta dall'aeronautica cinese nel corso di dicembre, periodo in cui l'Aeronautica della Repubblica popolare ha dispiegato quotidianamente i propri velivoli nei cieli di Taipei. Le autorità dell'isola hanno risposto agli sconfinamenti attivando i propri sistemi di difesa aerea e trasmettendo messaggi radio. La sortita più consistente condotta dalla Cina in tempi recenti risale allo scorso 28 novembre, quando l'Aeronautica aveva varcato l'Adiz di Taiwan con 27 velivoli. In quell'occasione, le Forze armate avevano incluso nella formazione anche l'aereo da trasporto Y-20, ancor prima di aver annunciato la formale messa in uso del velivolo. (Cip)