Speciale difesa: Guerini, nostra forza di polizia ambientale prima in Europa e nel mondo

22 luglio 2021

- L'Italia può vantare una forza di polizia ambientale che per struttura, competenze, professionalità e potenzialità, è prima in Europa e nel mondo, presidio essenziale per la tutela del patrimonio forestale, ambientale e agroalimentare. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante la visita presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI). Al suo arrivo il Ministro è stato accolto dal Prefetto di Rieti, Dott. Gennaro Capo, dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Luzi, dal Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri(CUFA), Generale di Corpo d’Armata Pietro Marzo; dal Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Adolfo Fischione e dal Comandante della Scuola, Generale di Brigata Donato Monaco. Nel suo intervento, Guerini ha evidenziato “ l’incessante opera di vigilanza, fondamentale per la prevenzione dei crimini ambientali” , che i Carabinieri Forestali svolgono a tutela della straordinaria bellezza dell’Italia e del suo territorio contrastando un sistema criminale che non si fa scrupolo a danneggiare anche irreparabilmente una risorsa preziosa che ci identifica nel mondo. Il ministro ha, infine, ringraziato i Carabinieri Forestali e tutta l’Arma per “lo straordinario lavoro che giornalmente svolgono con grande responsabilità e competenza nelle mille Stazioni Forestali e Parco che fanno parte della capillare presenza della Benemerita sul territorio”. (Com)