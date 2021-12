Speciale difesa: Fd'I, davanti a minaccia radicalismo islamico non voltarsi dall'altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il radicalismo islamico, la sua diffusione ed i rischi per l'Occidente. Questi i temi che hanno aperto la quinta giornata di Atreju 2021, "Il Natale dei conservatori", in corso a Roma. "Dobbiamo prendere atto che l'Islam è al centro di un fenomeno di radicalizzazione rispetto al quale il mondo politico preferisce voltarsi dall'altro lato", denuncia Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia, aprendo i lavori del convegno "Homeland. La questione islamica e la libertà religiosa, in Italia e nel mondo". "Basterebbe guardare a quanto è cambiato il mondo in questi dieci anni per rendersi conto di quello che sta accadendo", continua Fazzolari. Ma soprattutto per evitare quel fenomeno di rimozione dalla memoria dei 200 attentati di matrice islamica o delle centinaia di morti per mano dei terroristi islamici". Minaccia islamica su cui insiste anche Adolfo Urso, presidente del Copasir, che aggiunge: "C'è bisogno di maggiore consapevolezza dell'Europa della minaccia esterna, ma purtroppo dobbiamo registrare un passo indietro in questo senso. Perché cosa sono 5 mila militari per una forza di intervento rapido quando solo l'Italia ne ha 9 mila? Oppure che nel prossimo settennato i fondi per la difesa passeranno da 30 miliardi a 14,5". Da qui la proposta: "La detenzione del materiale jihadista diventi reato. C'è bisogno di una legge che contrasti le dinamiche di radicalizzazione, che ormai sono caratterizzate da spontaneismo armato piuttosto che da gruppi organizzati". Repressione e condanna dell'integralismo che arriva anche dal mondo islamico, come fa osservare Abdellah Redouane, segretario generale della grande Moschea di Roma: "Noi riconosciamo che il radicalismo è il male assoluto e bisogna lavorare per eliminare le sue cause". E lancia il dialogo: "Deve essere un punto di partenza per le relazioni tra l'islam in Italia e una delle forze politiche più importanti del Paese, Fratelli d'Italia". (Com)