Speciale difesa: Dipartimento di Stato Usa approva potenziale vendita di navi da guerra alla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la potenziale vendita di quattro fregate Multi-Mission Surface Combatant (Mmsc) per 6,9 miliardi di dollari alla Grecia insieme ad un programma di aggiornamento per le navi in dotazione alla Marina militare greca per un valore di 2,5 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il Pentagono chiarendo la vendita proposta includerebbe anche missili, sonar, armi, pezzi di ricambio e supporto tecnico associati. La Lockheed Martin sarebbe il primo appaltatore per le navi. Il Dipartimento di Stato ha anche approvato una potenziale vendita di 2,5 miliardi di dollari di aggiornamenti e ammodernamento a quattro navi della flotta greca di classe Meko. Il potenziale pacchetto include kit di aggiornamento missilistico Phalanx per la protezione dai missili da crociera, sistemi di lancio missilistico guidato MK 49, nuovi sonar e supporto. Raytheon Technologies, Lockheed e Bae Systems sono i primi appaltatori per tale vendita, ha affermato il Pentagono. (Nys)