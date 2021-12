Speciale difesa: Francia, offerta Usa per fregate alla Grecia non è più valida, nostro accordo appena firmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la vendita di tre fregate francesi alla Grecia "è stato appena firmato". Lo ha confermato il ministero delle Forze armate francese, ritenendo nulla l'offerta concorrente presentata dagli Stati Uniti. A meno di tre mesi dall'alleanza tra Australia, Regno Unito e Usa (Aukus) in materia di difesa, il Pentagono ha reso nota la possibile vendita dii quattro fregate Multi-Mission Surface Combatant (Mmsc) alla Grecia, dopo che era già stato firmato un precedente accordo tra Parigi e Atene per lo stesso numero di unità navali militari. “Da quando abbiamo discusso con i greci, l'offerta americana non è più sul tavolo (..) Inoltre abbiamo firmato il contratto con i greci. È stato siglato pochi giorni fa”, ha confermato il ministero delle Forze armate ripreso dal quotidiano "Le Figaro". "Gli americani ci avevano avvertito che questo annuncio sarebbe stato reso noto", ha aggiunto il ministero delle Forze armate di Parigi. "Ci hanno scritto, ci hanno detto 'per i nostri buoni rapporti, a seguito del problema Aukus, vi avvertiamo'", ha proseguito. "Non c'è alcuna volontà (da parte loro) di andare oltre", ha detto la stessa fonte a Parigi. "Quello che è successo è stato solo il risultato di un iter amministrativo (di offerta) che a quanto pare è stato complicato per loro fermare dal punto di vista amministrativo", ha aggiunto il ministero. Secondo l'accordo franco-greco, annunciato il 28 settembre a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, tre fregate di difesa e intervento Belharra saranno costruite in Francia da Naval Group, a Lorient, per essere consegnate alla Marina militare di Atene nel 2025 e nel 2026. L'accordo copre anche la fornitura opzionale di una quarta fregata. (Frp)