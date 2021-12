Austria: Commissione Ue, sì a 256 milioni di euro per autobus a zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime austriaco da 256 milioni di euro per sostenere l'acquisto di autobus a zero emissioni (elettrici a batteria, filobus, celle a combustibile a idrogeno), nonché le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento e le linee aeree di contatto, per il settore del trasporto pubblico passeggeri su strada in Austria. La misura sarà finanziata dal dispositivo di ripresa e resiliezna (Recovery and Resilience Facility, Rrf), a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione del piano austriaco di recupero e resilienza e della sua adozione da parte del Consiglio. Il regime si compone di due parti, che sostengono rispettivamente l'acquisto di autobus a zero emissioni e l'installazione o il miglioramento delle relative infrastrutture di ricarica o rifornimento e delle linee aeree di contatto. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni non rimborsabili. I beneficiari saranno selezionati attraverso una procedura di gara aperta e trasparente. (segue) (Beb)