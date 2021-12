Austria: Commissione Ue, sì a 256 milioni di euro per autobus a zero emissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato e ha ritenuto che la misura incoraggerà l'adozione di autobus pubblici passeggeri senza emissioni, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di Co2 e di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Ue e con gli obiettivi fissati dal Green deal europeo. Inoltre, la Commissione ha constatato che l'aiuto sarà limitato al minimo necessario, in quanto sarà concesso attraverso una procedura di gara e che ci saranno le necessarie garanzie. La Commissione ha concluso che gli effetti positivi del regime sugli obiettivi ambientali e climatici dell'Ue superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e del commercio causata dal sostegno. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura. (Beb)