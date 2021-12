Vaticano: pubblicato il rito di istituzione dei catechisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il catechista potrà essere proclamato tale sono con uno specifico rito al termine di un percorso di formazione. Questo il senso della Editio typica - ora parte del Pontificale Romanum - pubblicata oggi dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, che formalizza il Rito di istituzione dei catechisti. Tra coloro che "accompagnano il percorso di iniziazione dei fanciulli, dei ragazzi e degli adulti - si legge nella lettera inviata a tutte le conferenze episcopali dalla Congregazione per il culto divino - non pare opportuno che tutti vengano istituiti come Catechisti: come già ricordato, questo ministero ha una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del vescovo". Alle Conferenze episcopali, spiega il Dicastero pontificio nella lettera, spetta "il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio". I catechisti dovranno soddisfare dei requisiti specifici. Infatti "è bene - specifica la lettera - che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un'attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi". (Civ)