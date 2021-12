Francia: indipendentisti Nuova Caledonia non riconoscono referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indipendentisti della Nuova Caledonia non riconoscono il risultato del referendum sull'indipendenza dalla Francia che si è tenuto ieri, 12 dicembre, e che ha sancito il mantenimento del territorio d'oltremare sotto la sovranità di Parigi. Il Comitato strategico indipendentista ha fatto sapere attraverso una nota di non riconoscere "la legittimità e la validità" del voto. "Questo referendum non è conforme allo spirito e alla lettera dell'accordo di Noumea" si legge nel comunicato. Gli indipendentisti hanno lanciato appelli al boicottaggio nei giorni precedenti al voto.(Frp)