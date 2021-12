Haiti: "Nyt", Moise voleva smantellare rete di politici e imprenditori coinvolti in traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jovenel Moise, l'ex presidente di Haiti ucciso all'inizio di luglio nella propria abitazione, stava redigendo una lista di nomi di politici e uomini d'affari ritenuti coinvolti in un traffico di stupefacenti, da consegnare alle autorità Usa. Lo scrive la testata statunitense "The New York Times" citando i "quattro alti funzionari" incaricati stilare il documento. Secondo il "Nyt", Moise avrebbe dato istruzioni di "non risparmiare nessuno", includendo nella lista chiunque fosse coinvolto nel presunto traffico, compresi finanziatori economici e sponsor politici della sua ascesa alla presidenza. La ricostruzione della testata spiegherebbe parte della dinamica dell'omicidio, così come è stata ricostruita dalla moglie del politico, Martine Moise. La donna, fintasi morta dopo l'irruzione di un commando di colombiani, ha assistito a una frenetica perquisizione della camera da letto, chiusa solo dopo che gli uomini avevano detto ad alta voce, e probabilmente a una ricetrasmittente collegata con il capo delle operazioni, di aver "trovato il documento". (segue) (Nys)