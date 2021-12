Haiti: "Nyt", Moise voleva smantellare rete di politici e imprenditori coinvolti in traffico di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino di Moise ci sarebbero stati, tra gli altri, anche Charles Saint-Remy, cognato dell'ex presidente Michel Martelly, già nel mirino della Drug enforcement administration (Dea). I due si sarebbero incaricati di portare Moise alla presidenza, guadagnandosi quindi appalti pubblici corposi e solide entrature nel governo. Una presenza che si sarebbe rivelata "soffocante" per lo stesso presidente. Nel lungo reportage pubblicato nel fine settimana, si ricostruisce la manovra che Moise avrebbe portato avanti per interrompere un circolo vizioso che tiene assieme trafficanti di droga e di armi, politici haitiani di primo piano e oscuri faccendieri caraibici. Una strategia che nei mesi precedenti la morte ebbe spinto l'ex presidente ad adottare azioni incisive, come la nazionalizzazione di un porto usato per il contrabbando, lo smantellamento di una pista di atterraggio usata dai narcotrafficanti, e l'attenzione al "lucroso" commercio di anguille, divenuto vincente nel riciclaggio del denaro. (segue) (Nys)