Sicilia: formazione professionale, cinque milioni per attrezzature e programmi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di euro, da parte del governo Musumeci, a favore degli enti di formazione per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Lo ha reso noto un comunicato della Regione Sicilia. Li ha stanziati la Regione Siciliana attraverso il bando dell'assessorato alla Formazione professionale, così come previsto dal comma 21 della legge regionale 9/2020, finalizzato all'implementazione delle attività formative a distanza. Le risorse provengono dal Pac 2007/2013 "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia - Opportunità Giovani". Il bando è rivolto agli enti di formazione professionale o istituti accreditati o con corsi pre-attivati in fase di accreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati."L'obiettivo - ha spiegato l'assessore Roberto Lagalla - è quello di consentire agli enti di formazione professionale di implementare le attività didattiche assistite da tecnologia informatica evoluta, in analogia a quanto già in essere per la 'scuola digitale'. Oggi più che mai è necessario sostenere il comparto della formazione, supportando il processo di innovazione e digitalizzazione dei processi di apprendimento e fornendo gli strumenti necessari per affrontare positivamente le possibili ed eventuali limitazioni alle attività didattiche in presenza imposte dalla pandemia".(ren)