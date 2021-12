Libia: presidente Menfi riceve consigliere speciale Onu Williams, focus sullo svolgimento delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed al Menfi, ha incontrato oggi a Tripoli Stephanie Williams, consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, per la prima volta dalla recente nomina dell’ex inviata Onu nel Paese. Lo rende noto l’ufficio stampa della presidenza libica. Al centro dei colloqui gli ultimi sviluppi del processo politico in Libia e le modalità per lo svolgimento delle prossime elezioni. “Il presidente ha ribadito la volontà del Consiglio presidenziale di unire gli sforzi per raggiungere elezioni libere, eque e trasparenti che soddisfino le aspirazioni di stabilità dei libici”, riferisce la nota, aggiungendo che Menfi “apprezza gli sforzi della missione delle Nazioni Unite in Libia e afferma il pieno sostegno del Consiglio presidenziale, per unificare l'istituzione militare e tutte le altre istituzioni”. Infine, il presidente ha ribadito il “pieno sostegno all’Alta commissione elettorale”. Da parte sua, Williams ha sottolineato l'importanza dell'attuazione dei risultati del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), lo svolgimento delle elezioni e il raggiungimento delle aspirazioni del popolo libico nella costruzione di uno Stato unificato e democratico. L'incontro ha esaminato gli sforzi della missione delle Nazioni Unite nel coordinare gli sforzi internazionali per risolvere la crisi libica e per attraversare pacificamente la fase di transizione, nonché gli ostacoli che devono affrontare le imminenti elezioni presidenziali e parlamentari e i modi per creare fiducia tra tutte le parti in causa processo politico. (Lit)