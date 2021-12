Vietnam: corruzione, condannato a ulteriori 8 anni l’ex governatore di Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato condannato a ulteriori otto anni di carcere in Vietnam Nguyen Duc Chung, 54 anni, ex governatore di Hanoi. Lo riportano i media statali, che inseriscono la sentenza nel quadro di una campagna anti-corruzione condotta dal Partito comunista. L'uomo è stato giudicato colpevole di aver utilizzato fondi pubblici per 1,57 milioni di dollari per sostenere una società di proprietà della sua famiglia. Lo scorso anno Chung era già stato condannato a cinque anni di carcere per abuso di segreti di Stato e appropriazione indebita che avevano provocato una perdita di fondi pubblici pari a 40 milioni di dollari. Ex capo di polizia della capitale, Chung era diventato presidente della Commissione del popolo di Hanoi alla fine del 2015. Il suo arresto è avvenuto lo scorso anno. (Fim)