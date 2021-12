Imprese: rete ultraveloce Open Fiber arriva a Bassano del Grappa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già disponibile a Bassano del Grappa la rete ultraveloce integralmente in fibra ottica targata Open Fiber, l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. E' quanto si legge in una nota. Infatti, nella città veneta, tra i più importanti centri produttivi regionali, nota per essere la Capitale mondiale degli Alpini e per il suo storico Ponte Vecchio (detto anche Ponte degli Alpini), Open Fiber ha aperto la vendibilità delle prime 2.100 unità immobiliari. Il piano della società di telecomunicazioni prevede un investimento diretto che supera i 5 milioni di euro per raggiungere con la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) un totale di circa 16 mila unità immobiliari tra case, negozi e uffici. La fine dei lavori è prevista nei primi mesi del 2023. In Veneto, oltre a Bassano del Grappa - continua la nota - Open Fiber ha già coperto con fondi propri: Venezia, Padova, Verona, Treviso, Schio, Thiene, Cortina d'Ampezzo, San Donà Di Piave e Rovigo. In totale, al momento, sono oltre 380 mila le unità immobiliari raggiunte dalla rete ultraveloce di Open Fiber. L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, permettendo così l’utilizzo di tutti i servizi innovativi disponibili sulla rete, diventati necessari nel difficile periodo di pandemia e ormai imprescindibili in una società sempre più digitalizzata, quali ad esempio: la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, l’Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica. (segue) (Com)