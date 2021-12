Mali: Consiglio Ue modifica regime sanzioni per imporre misure autonomamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha modificato il suo regime di sanzioni in considerazione della situazione in Mali, stabilendo nuovi criteri che permetteranno all'Unione europea di imporre autonomamente misure restrittive su individui ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, o di ostacolare l'attuazione della sua transizione politica. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che finora l'Ue ha potuto solo trasporre nella legislazione europea le sanzioni decise dalle Nazioni Unite. Il Consiglio ha ricordato che la decisione di oggi fa seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Affari esteri del 15 novembre 2021 per stabilire un quadro dedicato alle misure restrittive sul Mali, a sostegno della decisione presa il 7 novembre 2021 dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) di imporre sanzioni a tutte le autorità di transizione del Mali e alle altre istituzioni di transizione. Le misure restrittive dell'Ue consisteranno in un divieto di viaggio per le persone e il congelamento dei fondi appartenenti sia alle persone che alle entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell'Ue sarà vietato di mettere fondi a disposizione di quelli elencati, direttamente o indirettamente. La decisione di oggi stabilisce il nuovo quadro di misure autonome dell'Ue; nessun individuo o entità viene elencato in questa fase, in linea con l'approccio graduale dell'Ue. Il Consiglio ha aggiunto che l'Ue continua a stare al fianco della popolazione del Sahel e riafferma il suo pieno impegno per il rispetto rigoroso dello stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Mali. (segue) (Beb)