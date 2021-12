Mali: Consiglio Ue modifica regime sanzioni per imporre misure autonomamente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in queste ore la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha espresso "forti preoccupazioni" per i ritardi nella transizione del Mali verso un governo civile e ha minacciato possibili ulteriori sanzioni economiche se "nessun progresso concreto" sarà compiuto per tenere nuove elezioni previste per la fine di febbraio. Al termine del summit che si è tenuto ieri nella capitale nigeriana Abuja, i leader regionali hanno anche avvertito che non ci sono state ancora chiare indicazioni di un ritorno all'ordine costituzionale nella vicina Guinea, tre mesi dopo che i militari golpisti hanno rovesciato il presidente Alpha Condé. La giunta militare di Conakry si era impegnata a tenere le elezioni entro sei mesi dalla presa del potere - avvenuta lo scorso 5 settembre - e i leader golpisti hanno assicurato che entro la fine di dicembre sarebbe istituito un Consiglio nazionale di transizione che avrebbe proposto una tabella di marcia in vista per lo svolgimento delle elezioni. I leader regionali hanno anche discusso del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione del Sahel, dove i gruppi armati hanno intensificato la loro attività in diversi Paesi tra cui Niger, Mali, Burkina Faso e Nigeria. (Beb)