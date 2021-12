Quirinale: Fontana, voterò Berlusconi se centrodestra non cambia idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le prossime elezioni del Quirinale, il centrodestra ha indicato il proprio candidato in Silvio Berlusconi, quindi "io andrò sicuramente a votare per Silvio Berlusconi salvo che i rappresentanti del centrodestra non cambino opinione o idea". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento a "Mi+Pnr. La formula per il futuro”, organizzata da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. "Ccredo sia una persona importante e significativa nella storia del nostro Paese", ha concluso Fontana. (Rem)