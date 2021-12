Piemonte: qualità della vita, nessuna città della Regione nella top 30, Torino scende di 10 posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vetta è appannaggio del nord Italia. Ci sono Trieste, Milano, Trento e Aosta. Ma per trovare una città del Piemonte bisogna superare la 30esima posizione. La classifica 2021 per la qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore non sorride alla Regione. Tutti i principali capoluoghi di provincia occupano la metà o il fondo della classifica. A partire dal capoluogo Torino, che dall'anno scorso ha perso 10 posizioni uscendo dalla top 30 e classificandosi al 31esimo posto. Male anche Cuneo, che ora si trova al 34esimo posto in caduta di 14 posizioni. Biella, con due posizioni perse, ora è al 59esimo posto. Il Verbano-Cusio-Ossola è stabile al 50esimo posto. (segue) (Rpi)