Vaccino: Fontana, con prenotazioni 5-11 anni ottima partenza, finite terze dosi potremo "tirare il fiato"

- Le molte prenotazioni per il vaccino Covid per la fascia di età 5-11 anni è un dato molto positivo. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di "Mi+Pnrr la formula per il futuro", convegno organizzato al palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord. "Evidentemente i Lombardi si rendono conto di come sia importante poter coprire con questa vaccinazione anche i giovanissimi", ha sottolineato Fontana. Si tratta quindi per il presidente di un'ottima p"artenza: "Bisogna parlarne, che la gente si convinca e si renda conto di cosa rappresenti questa vaccinazione e quali sono i rischi che può comportare non farla. "Mi sembra che anche i numeri delle terze dosi siano ritornati a livelli eccellenti: abbiamo superato le 90mila - ha aggiunto Fontana - quindi dobbiamo proseguire in questa direzione. Gli iscritti sono tanti e penso che quando avremo concluso le terze dosi potremmo tirare un po' il fiato". (Rem)