Istat: nel 2020 produttività in aumento del 1,3 per cento

- Nel 2020 la produttività del lavoro cresce dell’1,3 per cento, come risultato di un calo delle ore lavorate più intenso di quello del valore aggiunto (rispettivamente -13,0 per cento e -11,8 per cento). Lo ha rilevato l' Istat. La dinamica positiva della produttività segue un lungo periodo di crescita molto lenta (0,5 per cento in media negli anni 2014-2020). Nell’intero periodo 1995-2020 la produttività del lavoro ha registrato una crescita media annua dello 0,4 per cento, derivante da un incremento medio del valore aggiunto pari allo 0,2 per cento e da un calo medio annuo delle ore lavorate pari a -0,2 per cento . Tra il 2009 e il 2014 la produttività del lavoro è cresciuta dello 0,9 per cento, per effetto di una riduzione delle ore lavorate (-1,3 per cento) più ampia di quella del valore aggiunto (-0,4 per cento). Nel periodo più recente (2014-2020) la dinamica negativa delle ore lavorate e del valore aggiunto è stata accompagnata da una dinamica positiva dell’input di capitale: la diminuzione media delle ore lavorate (-1,3 per cento) è risultata maggiore di quella media del valore aggiunto (-0,8 per cento) con un effetto di crescita della produttività del lavoro mediamente dello 0,5 per cento.(ren)