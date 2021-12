Sardegna: rapporto "Qualità della vita", Cagliari al 20mo posto in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità della vita a Cagliari e provincia? La migliore in Sardegna. Il capoluogo sardo si piazza al ventesimo posto nella classifica nazionale stilata da "Il Sole 24 Ore" che pubblica oggi l'indagine sulla qualità della vita 2021 nelle province italiane. Se a Trieste e provincia si vive meglio che altrove in Italia, in Sardegna sono ben lontane dalle prime posizioni le province di Sassari, (64ma nella classifica nazionale), Nuoro (66ma), Oristano (67ma) e Sud Sardegna (76mo posto). Cagliari e la sua città metropolitana si piazzano al 15mo posto nazionale per la qualità della vita delle donne nella speciale classifica dove primeggia Treviso, mentre è terza in Italia per la speranza di vita alla nascita con 85,9 anni. Il capoluogo sardo si piazza al secondo posto per il gap occupazionale di genere: la differenza rispetto al tasso di occupazione dei maschi a Cagliari si attesta al 9,2 per cento. Cagliari e città metropolitana eccellono per il numero di amministratori comunali donne conquistando il secondo posto in Italia con il 42 per cento, dietro solo a Ravenna. Anche Oristano, dal canto suo, brilla nel divario nella retribuzione media: la differenza in percentuale sulla retribuzione annua maschile dei dipendenti si attesta al 24,6 per cento, dato che fa guadagnare al capoluogo giudicale il secondo posto in campo nazionale.(Rsc)