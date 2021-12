Grecia: europarlamentare Androulakis eletto nuovo leader del partito Kinal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare greco Nikos Androulakis è stato eletto come nuovo leader del Movimento per il cambiamento (Kinal). Il 42 enne Androulakis ha superato l'ex premier ellenico George Papandreou nel voto interno al terzo maggiore partito della Grecia, ottenendo il 68,4 per cento dei voti contro il 31,6 per cento. Ingegnere civile, Androulakis ha iniziato la sua carriera politica come leader del movimento giovanile del Partito socialista panellenico (Pasok), da cui poi è nato Kinal. Androulakis è ritenuto, più di Papandreou, favorevole ad un'alleanza tra Kinal e Syriza, partito dell'opposizione di sinistra guidato da Alexis Tsipras. Il nuovo leader di Kinal è stato eletto dopo la morte a causa di un tumore, lo scorso 25 ottobre, della precedente numero uno del partito, Fofi Gennimata. (Gra)