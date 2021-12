Lombardia: Fontana, presto via a progetto tra quattro Irccs pubblici con Human Technopole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della ricerca e innovazione c'è "un progetto molto bello che presto verrà presentato, ed è quello dell'accordo che è stato raggiunto tra i quattro Irccs pubblici con Human Technopole per realizzare presso la stessa sede di Human Technopole un luogo di trasferimento tecnologico, un luogo fisico dove mettere a disposizione di tutti, i risultati delle ricerche". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di "Mi+Pnrr la formula per il futuro" convegno organizzato al palazzo delle Stelline oggi a Milano. Un progetto "per fare in modo che certe ricerche anche molto specifiche che potrebbero essere utili per certe medie, piccole o piccolissime aziende, ma di cui non sono a conoscenza, lì possano invece essere realizzate" ha spiegato Fontana. "È il primo importante centro che verrà realizzato in Italia - ha spiegato Fontana - e di questo siamo molto contenti, un ennesimo risultato della nostra grande Regione, e soprattutto, è un arricchimento della sede di Mind, di Humam Technopole, che diventa sempre di più un punto europeo e vista mondiale nel mondo delle ricerca". Sui tempi di realizzazione Fontana ha evidenziato che "credo sia questione di poche settimane, entro la fine di gennaio dovrebbero fisicamente costituire, poi si parte". (Rem)