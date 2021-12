Sudafrica: autobiografia di Zuma, anni della presidenza Ramaphosa "sprecati" per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando in Sudafrica è al potere il presidente jacob Zuma il Paese è senza direzione. Lo sostiene l'ex capo dello Stato Jacob Zuma, che nell'autobiografica recentemente pubblicata e intitolata "Jacob Zuma parla" accusa il suo successore di incapacità e di aver lasciato il Paese allo sbaraglio. Il libro, che Zuma aveva promesso di scrivere nel 2017 durante la 54ma Conferenza nazionale del Congresso nazionale africano (Anc), è uscito venerdi dopo una presentazione online e da allora sta suscitando forti reazioni, politiche e non. Nell'attaccare Ramaphosa come un presidente che manca di leadership politica, Zuma difende i successi del proprio mandato e l'adozione della legge per le espropriazioni terriere senza compensazione, legge che - lamenta nel libro - "quattro anni dopo deve ancora essere attuata". "Con Ramaphosa al timone da quasi quattro anni, il Sudafrica sembra senza direzione, quasi perso su questioni critiche di mancanza di terra, povertà e disuguaglianza", scrive ancora Zuma, per il quale "le falsità sul lavoro che abbiamo svolto dimostrano che la verità è importante nella società, affinché la società sia ben informata, per sapere cosa è successo perché è inutile creare storie perché hai un potente macchinario per farlo". L'ex capo dello Stato, che affronta diversi processi per corruzione, definisce "deliberate" le accuse circolanti sul suo governo e "sprecati" gli anni consegnati alla presidenza Ramaphosa. (Res)