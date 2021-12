Quirinale: Salvini, chiamerò oggi segretari partiti in Parlamento per momento incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- In ottica Quirinale oggi “chiamerò tutti i segretari dei partiti presenti in Parlamento chiedendo un momento di incontro, confronto e condivisione per evitare di arrivare a metà gennaio con un libera tutti. La proposta sarà quella di vedersi”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera sul nucleare e l’energia. (Rin)