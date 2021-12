Francia: ministro Economia Le Maire ottimista su crescita per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire si mostra ottimista sulle previsioni di crescita del Paese per il 2021, che puntano al +6,25 per cento. "Penso che faremo meglio", ha detto Le Maire" ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTV". "I francesi sono stati in grado di resistere alla crisi (del coronavirus) e di rilanciarsi con una forza di carattere eccezionale", ha spiegato il ministro. In merito al debito, Le Maire prevede che la Francia sarà a circa il 115 per cento del Pil. "Abbiamo pagato il prezzo della crisi, ma sappiamo anche che è stato meno costoso per le finanze pubbliche proteggere i dipendenti delle aziende che lasciare fare, perché avremmo dovuto rimborsare la disoccupazione e avremmo avuto una crisi", ha spiegato Le Maire. (Frp)