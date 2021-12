Somalia: elezioni generali, candidati di opposizione indicono conferenza consultiva a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei candidati alla presidenza della Somalia - la piattaforma che riunisce 14 candidati che si oppongono al presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo" - ha ancora una volta criticato le elezioni in corso alla Camera bassa e hanno annunciato l'istituzione di comitati tecnici e di sicurezza per organizzare una conferenza consultiva a Mogadiscio. In una dichiarazione pubblicata nella serata di ieri, i candidati dell'opposizione hanno ribadito che il governo federale della Somalia e gli Stati regionali non hanno alcun interesse a tenere elezioni libere ed eque, che hanno sostanzialmente ritardato causando "anarchia politica", e chiedono nuovamente la sospensione delle elezioni alla Camera bassa per consentire un processo elettorale maggiormente inclusivo che riunisca tutte le entità. L'Unione ha quindi annunciato la formazione di comitati tecnici e di sicurezza per organizzare una conferenza consultiva a Mogadiscio per discutere del processo elettorale che, in base all'accordo del 27 maggio scorso, avrebbe dovuto concludersi il 10 ottobre. Non è chiaro se i candidati formeranno un governo di salvezza nazionale dopo aver accusato il governo federale e gli Stati membri di non aver tenuto elezioni inclusive, libere ed eque in Somalia. (segue) (Res)