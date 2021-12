Somalia: elezioni generali, candidati di opposizione indicono conferenza consultiva a Mogadiscio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già la scorsa settimana i candidati avevano messo in discussione il processo elettorale in corso nel Paese tra mille ritardi e polemiche. Da mesi l'Unione - di cui fanno parte, tra gli altri, gli ex presidenti Shariff Sheikh Ahmed e Hassan Sheikh Mohamoud, l'ex premier Hassan Ali Khaire e il leader del partito di opposizione Wadajir, Abdirahman Abdishakur Warsame - sta spingendo per un processo più inclusivo e trasparente. Alla fine di novembre l'Unione dei candidati alla presidenza aveva così annunciato il boicottaggio delle elezioni parlamentari attualmente in corso nel Paese. In una dichiarazione rilasciata al termine di un incontro con il governo federale, i candidati hanno insistito sul fatto che le elezioni per la Camera bassa - attualmente in corso - sono state "deviate dalla retta via" e hanno perso credibilità poiché il processo manca di "trasparenza e concorrenza leale" per i seggi. Secondo l'Unione, inoltre, le squadre elettorali statali non sono indipendenti e neutrali e si sarebbero piegate alla pressione dei leader degli Stati regionali, mentre l'organismo elettorale federale prenderebbe ordini direttamente da Farmajo, accusato di interferire con l'esercizio elettorale imponendo personalità a lui vicine nella Camera bassa. I candidati accusano inoltre il comitato per la risoluzione delle controversie di aver fallito nel suo compito dopo aver rifiutato di accogliere i reclami di candidati di opposizione e di non aver trattato i casi in modo equo. (segue) (Res)