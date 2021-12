Somalia: elezioni generali, candidati di opposizione indicono conferenza consultiva a Mogadiscio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, poco dopo aver incontrato i candidati alla presidenza, il primo ministro Roble ha tenuto una riunione d'emergenza con i leader degli Stati membri regionali ai quali ha trasmesso i rilievi sollevati dall'Unione dei candidati e ha esortato loro a garantire che le elezioni siano trasparenti. La Somalia dovrebbe eleggere 275 membri della Camera bassa, tuttavia finora ne sono stati eletti meno di 10. Il voto per l'elezione dei 275 deputati della Camera bassa è l'ultimo tassello necessario a comporre l'Assemblea che, insieme ai senatori, procederà ad eleggere il presidente della Repubblica. In base all'accordo elettorale del 27 maggio, infatti, i comitati elettorali formati da 101 delegati sono chiamati in queste ore ad eleggere un deputato ciascuno, il che significa che 27.775 delegati eleggeranno un totale di 275 deputati. I parlamenti degli Stati membri federali hanno invece già eletto i 64 senatori che, insieme ai 275 parlamentari, saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente del parlamento nel corso di una sessione congiunta. Farmajo, il cui mandato è scaduto l'8 febbraio 2021, è stato accusato di aver diretto il processo elettorale in modo da ottenere il numero parlamentari a lui fedeli di parlamentari per spianare la strada alla sua rielezione. La Somalia avrebbe dovuto tenere le elezioni generali tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, tuttavia il governo federale e gli Stati regionali sono stati a lungo in disaccordo sul processo elettorale dopo una serie di colloqui falliti a Dusa Mareb e a Mogadiscio. (Res)