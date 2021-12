Polonia: ministro Giustizia Ziobro al "Financial Times", Ue intende spodestare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea pone condizioni impossibili perché il suo vero obiettivo non è raggiungere un presunto stato di diritto, ma spodestare il governo in Polonia. Lo ha affermato il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, commentando gli ultimi sviluppi nello scontro politico e giuridico in corso da tempo fra Varsavia e Bruxelles. In un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times", Ziobro ha affermato che la Polonia potrebbe sospendere i contributi al bilancio Ue se Bruxelles dovesse bloccare i fondi del Pnrr destinati al Paese. Il ministro della Giustizia ha poi spiegato che la Commissione europea agirebbe "illegittimamente" qualora utilizzasse nuovi poteri per impedire i finanziamenti alla Polonia a causa della controversia sullo stato di diritto. La Commissione ha già ritardato l'approvazione di 36 miliardi di euro in finanziamenti per la ripresa dalla pandemia per la Polonia, ma è sotto pressione da parte del Parlamento europeo perchè utilizzi anche il cosiddetto "meccanismo di condizionalità" per intraprendere ulteriori azioni. In caso si realizzasse questa prospettiva, le autorità polacche "penserebbero a delle ritorsioni". "La Polonia dovrebbe rispondere al ricatto dell'Ue con un veto su tutte le questioni che richiedono l'unanimità. La Polonia dovrebbe anche rivedere il suo impegno nei confronti della politica climatica ed energetica dell'Ue, che si traduce in drastici aumenti dei prezzi dell'energia", ha affermato Ziobro. “Se questa controversia dovesse degenerare, chiederò alla Polonia di sospendere i suoi contributi Ue. Sarebbe giustificabile dal momento che l'Ue ci nega illegittimamente i fondi di un bilancio congiunto a cui anche noi contribuiamo", ha proseguito il ministro. (segue) (Rel)