Polonia: ministro Giustizia Ziobro al "Financial Times", Ue intende spodestare il governo (2)

- La disputa fra Bruxelles e Varsavia è legata alle riforme giudiziarie intraprese dal governo guidato dal partito Diritto e giustizia (PiS). La Polonia ha creato una camera disciplinare per i giudici, che è stata dichiarata illegale dalla Corte suprema dell'Ue. I funzionari europei hanno affermato che la Polonia dovrebbe eliminare tale disposizione, modificare le regole disciplinari e reintegrare i giudici licenziati come condizioni per l'approvazione della richiesta di Varsavia per il finanziamento del Pnrr. Ziobro ha detto che potrebbe “consentire la possibilità” dello scioglimento della camera disciplinare come parte di una riforma della Corte suprema “e dell'intero sistema giudiziario che abbiamo preparato”. Annullare le precedenti decisioni della camera disciplinare circa l'esclusione di quasi 600 giudici, o consentire ai magistrati di mettere in discussione lo status dei giudici nominati da quando il governo ha avviato la sua revisione giudiziaria, sarebbe "inaccettabile". Alcuni giudici esclusi avevano commesso reati, ha detto Ziobro, e consentirgli di mettere in discussione lo status dei colleghi "porterebbe all'anarchia". "La Commissione europea pone condizioni impossibili perché il suo vero obiettivo non è raggiungere un presunto stato di diritto, ma cambiare il governo in Polonia", ha aggiunto il ministro. “Sta mandando un messaggio ai polacchi: se sostieni questo governo, non riceverai soldi dall'Ue. Non è la loro preoccupazione per lo stato di diritto, ma una contraddizione: un diktat politico imposto dal ricatto e dal tentativo di minare una decisione democratica di diversi milioni di cittadini polacchi". (segue) (Rel)