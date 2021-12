Polonia: ministro Giustizia Ziobro al "Financial Times", Ue intende spodestare il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Ue sta conducendo una politica aggressiva e non si preoccupa dello stato di diritto. È solo un pretesto", ha detto. “Il brutale ricatto economico dovrebbe costringere la Polonia ad accettare che l'Ue venga ristrutturata in uno stato federale gestito ufficialmente da Bruxelles, ma in termini pratici – da Berlino. Prima di allora dovrebbe assicurare la caduta del governo polacco costituito democraticamente, che si oppone a questa direzione di cambiamento in Europa”. Ziobro, il cui partito Polonia Unita ha tracciato una linea più apertamente euroscettica rispetto PiS, ad agosto ha affermato che la Polonia non dovrebbe rimanere nell'Unione “ad ogni costo”. Interrogato sulle future relazioni con l'Ue, Ziobro ha affermato che il posto della Polonia era "nell'Unione in cui ha aderito: basata sul partenariato di nazioni e Stati sovrani, non sul governo della burocrazia e di Bruxelles, che manca di controlli democratici". "Non concorderemo mai sull'idea di divenire una colonia" dell'Ue, ha concluso Ziobro. (Rel)