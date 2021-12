Mafia: estorsioni e usura, 7 indagati nel Palermitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Comando provinciale carabinieri di Palermo, del Nucleo elicotteri e del Nucleo cinofili, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nel corso delle indagini preliminari, dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della sezione “Palermo” della locale Procura, Direzione distrettuale antimafia, a carico di 7 indagati, presunti appartenenti al mandamento palermitano di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale (Palermo), indagati a vario titolo, per usura ed estorsioni, tentate e consumate, queste ultime aggravate dal metodo mafioso. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il grave quadro indiziario, posto a fondamento del provvedimento cautelare, scaturisce da un’indagine, avviata dal Ros nel 2017 a seguito della denuncia di un imprenditore, il quale avrebbe dichiarato essere stata vittima di usura dal 2011, a causa di una posizione debitoria maturata nell’esercizio d’impresa. Le difficoltà economiche lo avrebbero portato a chiedere un prestito agli indagati. (segue) (ren)