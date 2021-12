Mafia: estorsioni e usura, 7 indagati nel Palermitano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ indagine avrebbe incrementato il già grave quadro indiziario raccolto dai Ros nell’ ambito dell’ operazione “Brasca” che, già nel 2016, portò all' emanazione di un provvedimento restrittivo a carico di 62 indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione, illecita detenzione di armi, ricettazione, danneggiamento, incendio e fittizia intestazione di beni, aggravati dalle finalità mafiose. Alcuni degli odierni arrestati, a seguito di tale manovra investigativa, sono stati condannati in appello per l’appartenenza all’associazione mafiosa e per la realizzazione di reati fine. Nell’ambito dell’operazione sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni. (ren)