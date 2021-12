Russia-Usa: ministero Esteri, incontro tra viceministro Rjabkov e vice segretaria Donfried il 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha confermato l'incontro in programma mercoledì 15 dicembre tra il viceministro degli esteri russo, Sergej Rjabkov e l'assistente del segretario di Stato statunitense, Karen Donfried, precisando tuttavia che l'orario è ancora in via di definizione. In precedenza, una fonte dell'amministrazione presidenziale russa aveva dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che il 15 dicembre Donfried avrebbe incontrato il vice capo dell'amministrazione presidenziale, Dmitrij Kozak. (Rum)