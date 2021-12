Tunisia: Associazione giudici, “la magistratura è un'autorità indipendente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei giudici tunisini ha affermato il suo “totale rifiuto” di considerare la magistratura una semplice "funzione" nello Stato, spiegando che il potere giudiziario è “indipendente e garantisce la giustizia, la supremazia della Costituzione, lo stato di diritto e la tutela dei diritti e libertà”. I giudici hanno anche sottolineato che l'indipendenza della magistratura e il suo ruolo come autorità dello Stato è un "guadagno irreversibile", poiché è una delle rivendicazioni più importanti della rivoluzione tunisina ed è "frutto delle lotte e dei sacrifici di generazioni". In un comunicato diffuso ieri, l'organo giudiziario ha definito “pericolose” le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Kais Saied, che la settimana scorsa ha definito la magistratura come una "funzione all'interno lo Stato" la costituzione del 2014 "non più valida". (Tut)